На свердловских предприятиях устроят ревизию электропроводки (ФОТО)

В Свердловскую область приехали представители ассоциации «Честная позиция» – они занимаются проверкой качества проводки. Информация о проваленных тестах уходит в надзорные органы, и дело может закончиться в том числе отзывом продукции и попаданием компании в черный список. А главное, некачественный кабель может стать причиной пожара.

В этом году участники ассоциации впервые проверяют электрооборудование на складах производителей, в Свердловской области инспекция началась со склада АО «Холдинг Кабельный Альянс». Сегодня на складах завода отобрали шесть образцов: по два от АО «Уралкабель», АО «Сибкабель» и АО «Электрокабель», в каждом случае один кусок кабеля уйдет на испытания, второй останется как контрольный образец.

«Сначала провод скальпируют, то есть вскрывают оболочку, зачищают концы, после этого замеряют конструкцию приборами: микрометром, штангенциркулем и другими. Измеряют оболочку, жилу. После подключают концы к аппарату по измерению электрическим током, измеряют электрическое сопротивление. Есть и другие мероприятия, например, делают из оболочек лопатки, чтобы проверить на состаривание. А конечное испытание – проверка пожарных свойств кабеля, его поместят в камеру, где измерят количество дыма, которое выделится при сжигании», – рассказал представитель ассоциации Андрей Алексеев. В 2020 году ассоциация уже проводила отбор проводки на строительных объектах и в торговых сетях, и по ее итогам практически 80 % проводки не соответствует нормативам по дымообразованию.

Всем, у кого были проблемы, члены ассоциации разослали письма с предупреждениями, в случае грубых нарушений разбираться будут надзорные органы. К примеру, в Свердловской области обращение рассматривает управление генпрокуратуры – Алексеев отказался называть компанию, пока не закончена проверка. «Надеюсь, с холдингом таких проблем не возникнет, мы их в начале года уже проверяли, вся продукция успешно прошла проверку», – добавил эксперт.

«Кабельная продукция применяется практически по всех помещениях, в школах, поликлиниках, квартирах, где вы живете, кинотеатрах. Обычный человек не понимает, в какой опасности он находится. Цены, которые дают наши конкуренты, они бывают процентов на 10% ниже, чем стоимость материалов, которые необходимы для изготовления качественной продукции. Есть два кабеля: по документам, на бумаге, по маркировке это один и тот же кабель, у которого четыре жилы, сечение 95 квадратных миллиметров, но невооруженным взглядом видна разница. Если поджечь их, то качественный кабель, который стоит дороже, он затухнет. Некачественный горит. По сводкам МЧС, 50% пожаров происходят из-за некачественного оборудования», – прокомментировал Марат Калимулин, замначальника отдела маркетинга АО «Холдинг кабельный альянс».

Свою проводку компания проверяет на заводе в несколько этапов. Как пояснила замдиректора по качеству «Уралкабель» Ольга Иванова, сначала проверяется весь материал, который приходит от поставщиков – как токопроводящие жилы, медь или алюминий, так и изоляционный материал. Все результаты забиваются в единую базу, далее выдается разрешение и материалы уходят в цех. Все, что входной контроль не прошло, отправляется в изолятор брака. На выходе проверка также обязательна, в том числе на пожарную безопасность.

«В обязательном порядке проверяется сопротивление токопроводящей жилы, будь то медь или алюминий, это то, что влияет на безопасность. Сопротивление изоляции, то есть соответствует ли она требованиям по напряжению, напряжение может быть 660 вольт, 450 вольт, тысяча – и в соответствии с этим разная толщина изоляции. Проводим приемо-сдаточные испытания, а есть еще периодические испытания, более расширенные», – добавила Ольга Иванова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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