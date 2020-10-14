В Екатеринбурге служащий Росгвардии покончил с собой на посту

В Екатеринбурге в расположении военной части лейтенант Росгвардии покончил с собой. Инцидент произошел 13 октября на улице Военной, 19, погибшему было 30 лет, сообщает «Коммерсант-Урал». По данным источника издания, мужчина служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты по контракту с 2013 года. Накануне он заступил на дежурство, рано утром его обнаружили мертвым. Рядом с ним был пистолет Макарова.

В пресс-службе Уральского округа Росгвардии «Новому Дню» подтвердили информацию о смерти служащего. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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