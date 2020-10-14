На Ленина, Татищева и де Геннина надели маски (ФОТО)

Сегодня сразу на нескольких ключевых памятниках Екатеринбурга появились огромные медицинские маски – как напоминание о необходимости защищать себя и близких от коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала горожане заметили маски с надписью «Защити себя и своих близких» на памятнике отцам-основателям города – Василию Татищеву и генералу де Геннину. Потом оказалось, что в кампанию включены изобретатель радио Александр Попов, вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов (Ленин) и его соратник Яков Свердлов. Горожане сообщают, что на самые высокие памятники маски надевали с помощью крана-манипулятора.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 14.10.20
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