На Ленина, Татищева и де Геннина надели маски (ФОТО)

Сегодня сразу на нескольких ключевых памятниках Екатеринбурга появились огромные медицинские маски – как напоминание о необходимости защищать себя и близких от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала горожане заметили маски с надписью «Защити себя и своих близких» на памятнике отцам-основателям города – Василию Татищеву и генералу де Геннину. Потом оказалось, что в кампанию включены изобретатель радио Александр Попов, вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов (Ленин) и его соратник Яков Свердлов. Горожане сообщают, что на самые высокие памятники маски надевали с помощью крана-манипулятора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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