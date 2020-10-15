За сутки от коронавируса умерли семь человек

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса умерли семь человек. В списке жертв болезни – 672 уральца. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Там отметили, что за день диагноз подтвержден еще у 213 человек. С момента начала распространения инфекции в регионе заразились 31 974 человека.

Выздоровевших за все время – 23 739, а за последний день медики выписали из больниц 196 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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