Экспорт аппаратов ИВЛ в Свердловской области вырос в 20 раз

Из-за пандемии коронавируса в России в целом объем экспорта за восемь месяцев этого года в денежном выражении упал практически на четверть, но в Свердловской области падение оказалось не столь плачевным. Как рассказал сегодня на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, в денежном выражении экспорт в регионе просел на 14%, в физическом объеме – порядка 4-4,5% (5% по России в целом). «Новый День» поинтересовался, связан ли такой показатель с тем, что в Екатеринбурге производятся аппараты ИВЛ? Их, напомним, выпускают три завода: «Тритон-ЭлектроникС», Уральский оптико-механический завод и Уральский приборостроительный завод.

«Действительно, мы просели, но не так серьезно, как вся страна, в том числе потому что экспорт медоборудования вырос в 20 раз по сравнению с 2019 годов, хотя и он был неплохой в части поставки медоборудования. Мы поставляли оборудование в США, Узбекистан, Казахстан, Индонезию, это те, кто брал крупными партиями, но были и другие», – прокомментировал Андрей Беседин.

Он отметил, что за этот год серьезно вырос экспорт оборудования для переработки минвеществ, химических веществ, руд. «Здесь рост более чем в 10 раз. Доля общая маленькая, но такой хороший прирост. Ну а традиционно мы сильны в поставках оборудования для металлургии», – добавил эксперт.

Он также отметил, что в целом по России сильно просели экспорт электроэнергии (минус 51%) и экспорт в топливно-энергетическом секторе (минус 37%), на поставках природного газа заработали меньше, но на 40% увеличился физический объем поставок переработанной нефти, это положительный момент.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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