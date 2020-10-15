В Свердловской области из-за жаркого лета подорожали овощи

В Свердловской области в сентябре выросли цены на помидоры и овощи борщевого набора – это картофель, лук, капуста, морковь и свекла. Годовые темпы продовольственной инфляции в регионе составили 4,5%, это заметно больше, чем по России в целом, сообщили в уральском управлении Центробанка.

Главной причиной подорожания овощей называется нестабильная погода в течение лета. Из-за аномальной жары в июле и несколько дождливых недель в августе свердловские хозяйства собрали более низкий урожай, чем в прошлом году, поэтому спрос на плодоовощную продукцию повысился. Кроме того, на цены влияют и общероссийские факторы: удорожание сахара на фоне сокращения объемов выращивания сахарной свеклы, плохой урожай подсолнечника привел к росту цен на растительное масло, на Дальнем Востоке объем рыбного улова оказался ниже, чем обычно, и это отразилось на рыночной стоимости мороженой рыбы.

Отмечается, что под влиянием ослабления курса рубля и роста заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале подорожали импортная техника (автомобили, телевизоры, бытовые приборы) и медицинские товары, особенно термометры и лекарство аспирин.

В то же время пандемия замедлила инфляцию в таких сферах, как санаторно-оздоровительные услуги и авиаперелеты.

По данным ЦБ РФ, годовая инфляция в Свердловской области в сентябре составила 3,13%, по Уральскому федеральному округу – 3,2%. В ближайшее время ослабление курса рубля может спровоцировать новый рост цен, но при сдержанном спросе эта тенденция будет менее заметной. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция к концу 2020 года составит 3,7-4,2%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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