На Свердловскую область идет штормовой ветер

В пятницу, 16 октября, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, находясь в здании при сильном ветре, нужно закрыть все окна и двери, проверив надежность их закрытия, по возможности отключить электроприборы.

Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. В период сильного ветра необходимо прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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