Все новые киоски Екатеринбурга должны выглядеть одинаково (ОБРАЗЕЦ)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил единые требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в постановлении главы определены их типы и виды, разработаны технические параметры и схемы. Также в документе описаны материалы и возможные варианты колористических решений. Так, для строительства или реконструкции киосков, павильонов, торговых галерей разработаны проекты трех типовых модулей. Например, модули летних кафе должны быть оборудованы зонтами, навесами, прозрачными ограждениями и мобильным озеленением.

По словам главного художника Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, разработка стандартов велась не один год. К прошедшему Чемпионату мира по футболу 2018 года был проведен конкурс, разработаны не только технические требования, но и архитектурный облик. К началу ЧМ-2018 по этой концепции было реконструировано уже более 200 киосков.

«Теперь требования закреплены постановлением, и все новые строения будут возводиться в рамках данных параметров. Это направлено на создание комфортной, благоприятной городской среды и дальнейшего гармоничного развития современного, эстетичного облика уральской столицы», – резюмировал Дмитрий Фогель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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