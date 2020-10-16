Юбилей УрФУ посетят Цуканов, Куйвашев, Парфенов и ряд федеральных политиков

К юбилею Уральского Федерального университета планируется провести более ста мероприятий – как онлайн, так и офлайн. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

«Часть мероприятий в силу санитарно-эпидемиологических требований мы переносим, например, встречу с нашими выпускниками в Москве или встречу с ветеранами. В основном, мероприятия осуществляются, просто часть из них проходит в онлайне: конференции, форумы, студенческие хороводы, слеты стройотрядов», – заявил Виктор Кокшаров.

Он добавил, что 23 октября в университет приедет российский журналист Леонид Парфенов, с участием которого запланировано интеллектуальное шоу по темам истории университета и Урала. Парфенов не единственный известный гость, ожидаемый на торжестве – сразу несколько федеральных и региональных политиков, в т.ч. полпред УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, «лично заглянут и поздравят вуз». Ректор добавил, что имена федеральных политиков станут известны в ближайшее время: «Давайте немножко подержим интригу».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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