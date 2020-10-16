В Свердловской области от коронавируса скончались шесть человек

В России установлен новый рекорд – более 15 тысяч зараженных коронавирусом за сутки. В Свердловской области ежедневно прирост не опускается ниже двухсот случаев, так же, как это было перед пиками заболеваемости летом.

По данным информационного центра по контролю заболеваемости, в регионе за сутки подтвердили 219 новых случаев. От вируса умерли шесть человек. Таким образом, на сегодняшний день известно о смерти от ковида 678 человек, всего инфекцию подхватили 32 193 человека. Выписали за последний день из больниц 224 пациентов, всего – 23 963.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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