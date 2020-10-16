Заболевших учителей в свердловских школах начнут замещать выпускники и старшекурсники педвузов

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что власти начнут привлекать выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов для ведения предметных уроков в школах. Они будут замещать заболевших или находящихся на самоизоляции учителей. Эта мера позволит школам и учреждениям продолжать работу в очном режиме.

«Мы настаиваем на самоизоляции педагогов старше 65 лет. Тем более, сейчас они могут получить больничный, поскольку есть распоряжение губернатора Свердловской области. Именно поэтому мы и привлекаем выпускников педагогических вузов для проведения занятий не только в школах, но и в среднеспециальных образовательных учреждениях», – сообщил министр на брифинге.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, также повышен эпидпорог по ОРВИ среди школьников. По словам Юрия Биктуганова, сегодня на территории региона 462 класса находятся на дистанционном обучении из-за выявленных случаев коронавируса. Еще вчера таких классов было меньше – 442.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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