Центр развития туризма отправился в суд, чтобы наказать критиков

Центр развития туризма Свердловской области, которым руководит Эльмира Туканова, подал в суд на главу Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. Исковое заявление зарегистрировано в региональном арбитражном суде. Глава УАТ в беседе с «Новым Днем» пояснил, что уже ознакомился с сутью претензий ЦРТ. Они связаны с публикацией в одном из местных интернет-изданий – в статье, где речь шла о состоянии туризма в регионе, Мальцев выступил с критикой действий Центра развития туризма Свердловской области. По его мнению, судебное разбирательство по поводу защиты деловой репутации ЦРТ никак не изменит ситуацию.

«Я в этом [подаче иска] усматриваю давление на наше общественное объединение. Это вызывает у нас сожаление, поскольку сейчас крайне сложное время для туристической отрасли, а центр развития туризма вместо того, чтобы с крупнейшим туристским объединением, Уральской ассоциацией туризма, наладить конструктивные отношения, отвлекая ресурсы и свои, и наши, занимается подобными вещами. Это отнимает время, которое должно быть направлено на решение других задач. Программа «Кэшбек по России» стартовала, мы заняты спасением отрасли, до 50% сотрудников потеряли работу в отрасли – и нам есть чем заняться. Но что поделаешь», – констатировал собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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