В Каменске-Уральском будут судить мужчину, который порезал полицейского канцелярским ножом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Каменска-Уральского, который ограбил магазин и напал на полицейских с канцелярским ножом. Преступление, как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, было совершено 17 июля. Обвиняемый пришел в магазин «Алексеевский» на улице Алюминиевой, взял две бутылки газировки и пошел к выходу. Продавец догнала его в тамбуре и потребовала оплаты, в ответ на что мужчина достал канцелярский нож, вытащил лезвие и потребовал отстать от него.

Спустя некоторое время воришку заметили полицейские во дворе жилого дома. Началось задержание, в процессе дебошир ударил канцелярским ножом водителя полицейской машины, порезав ему бедро, и полицейского, раня его в спину. Здоровью пострадавших был причинен легкий вред.

Возбужденв дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Обвиняемый свою вину признал. Санкция по каждой статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, Людмила Прокофьева

Каменск-Уральский. Другие новости 16.10.20

Центр развития туризма отправился в суд, чтобы наказать критиков. / Свердловский министр назвал условия перевода всех школ на дистант. / Специалисты рассказали, как антисептики влияют на кожу рук: трещинки, огрубевшая кутикула, шелушение и зуд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»