ЕВРАЗ подарил нижнетагильским санврачам лабораторию для тестов на коронавирус (ФОТО)

ЕВРАЗ подарил Нижнетагильскому филиалу Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора новое оборудование для проведения тестов на коронавирус, оборудование позволяет также исследовать биологические материалы на другие вирусы: гриппа, ОРВИ, острых кишечных инфекций, пневмоний, клещевых инфекций. Это автоматическая станция KingFisherFlex-96 с прибором «ДТпрайм», которая используется для тестов методом ПЦР. Благодаря автоматизации, исследования более эффективные, исключается влияние человеческого фактора. Оборудование оснащено защитным экраном, это исключает заражение проб и персонала. Кроме того, время пробоподготовки в этом устройстве сокращено с двух часов до 60 минут. Благодаря конструктивным особенностям и простоте процесса снизятся затраты на обслуживание данного оборудования. Компания потратила на покупку лаборатории более 9,5 млрд рублей.

Роспотребнадзор поблагодарил Дениса Новоженова за помощь в приобретении оборудования

«Сегодня очень важно быстро и правильно выявлять заражение коронавирусом. Благодаря новому оборудованию объем исследований методом ПЦР будет увеличен в два раза, до 800 штук в сутки, что позволит оперативно проводить диагностику коронавирусной инфекции для медицинских организаций, расположенных на территории Нижнего Тагила, Горнозаводского и Северного управленческих округов», – прокомментировал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На торжественной передаче лаборатории

В Роспотребнадзоре подарок градообразующего предприятия оценили высоко. «Борьба за наше с вами здоровье требует консолидации всех слоев общества: медицинского сообщества, власти, бизнеса и науки. Поэтому очень важно, когда крупный бизнес вносит прямой вклад в борьбу с коронавирусом. Лаборатория позволит оперативно выявлять источник заболевания», – отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в свою очередь подчеркнул: «Сотрудники Роспотребнадзора испытывают колоссальную нагрузку, и новое автоматизированное оборудование будет очень востребовано. В городе реализуются серьезные меры противодействия Covid-19. Я благодарен ЕВРАЗу за помощь в борьбе с этой опасной болезнью. Металлурги помогли нам и в первую волну коронавируса, полностью обеспечив средствами индивидуальной защиты все больницы и поликлиники города».

Врач-вирусолог Мария Гутора работает на новом оборудовании

Всего за время пандемии, с апреля по октябрь, ЕВРАЗ направил более 60 млн рублей на усиление мер безопасности в медицинских, социальных и благотворительных учреждениях Нижнего Тагила и Качканара.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 16.10.20

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