В Свердловской области ожидается мокрый снег, штормовой ветер и гололедица

В субботу, 17 октября, на территории области ожидаются сильные дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с и гололедица.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что автомобилистам необходимо «переобуть» личный транспорт в зимнюю резину и быть предельно внимательными на дороге.

Из-за мощных порывов ветра возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, поэтому соблюдайте осторожность, находясь на улице, не оставляйте детей без присмотра и не паркуйте автотранспорт вблизи ветхих строений.

При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Анна Темрук

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