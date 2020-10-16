В Екатеринбурге гимназия уходит на дистант из-за болеющих детей

Со следующей недели в Екатеринбурге на карантин закрывается гимназия №116. Все ученики переводятся на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди школьников и педагогов. Такая мера необходима, чтобы снизить риск распространения заболевания, сообщили в городском департаменте образования. Дистант в школе продлится с 19 по 23 октября.

Напомним, что с 26 октября у школьников начинаются осенние каникулы.

На сегодняшний день в Свердловской области 462 класса находятся на карантине из-за выявленных случаев коронавируса. Ещё вчера таких классов было 442. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сегодня сообщил на брифинге, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации региональный оперштаб может рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул. Решение о переводе на дистант всех школ будет приниматься только по согласованию с федеральным Министерством просвещения и правительством РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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