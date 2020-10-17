В Свердловской области развертывают более 800 дополнительных коек для лечения Covid-19

В Свердловской области увеличивают коечный фонд для приема больных коронавирусом и пневмонией средней степени тяжести и тяжелыми формами. Согласно приказу регионального минздрава, лечить Covid-19 будут уже в 49 больницах.

Так, дополнительно 50 мест в течение двух дней должны быть развернуты в центральной районной больнице Богдановича, 30 мест в городской больнице Краснотурьинска, единственный хоспис в Екатеринбурге, расположенном в ЦГБ №2, тоже возвращают в ковидный режим – там будет 60 коек. Общее число коек для ковидных пациентов в регионе увеличивается с 6075 до 6922. Причем, по данным уральского полпредства, имеющийся коечный фонд в Свердловской области занят на 76%.

Напомним, в течение всей недели в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев заражений Covid-19. Жители жалуются на переполненные больницы, недельные очереди на компьютерную томографию легких и длительное ожидание скорой помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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