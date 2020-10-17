В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса

В Свердловской области продолжается рост заболевших Covid-19. За минувшие сутки выявлено 227 новых случаев заражения, из них 158 человек проживают в Екатеринбурге. Умерло 7 пациентов. Общее число жертв новой инфекции достигло 685.

Количество тяжелых больных также увеличивается – их уже 203. По данным регионального оперативного штаба, сейчас 166 пациентов находятся в реанимациях, 106 – на аппаратах ИВЛ. 612 госпитализированных с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести. Сегодня уральские врачи выписали из больниц 278 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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