В горах на северном Урале пропал православный активист Сергей Алиев

Активисты движения «Царский крест» сообщили о пропаже их сторонника – Сергея Алиева. Он известен тем, что защищал бывшего монаха Николая Романова (схиигумена Сергия до отлучения) и боролся с фильмом «Матильда».

Алиев пропал на вершине горы Конжаковский камень вчера, 16 октября, около 16.00. «Был туман, снег, он шел замыкающим. Одет в армейский зеленый бушлат и штаны, берцы, чёрную вязаную шапку», – рассказали очевидцы.

Сегодня его разыскивали добровольцы и сотрудники МЧС из Карпинска. Поиски результатов не дали. Завтра в 7 часов утра на Конжак отправятся еще две поисковые группы из Екатеринбурга, сообщил участник движения Александр Федоров.

Напомним, в Свердловской области на выходные дни было объявлено штормовое предупреждение. На севере региона сегодня выпал снег, температура воздуха опустилась ниже нуля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.20

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