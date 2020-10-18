Еще один уральский мэр заболел коронавирусом

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заразился Covid-19, но легко переносит инфекцию и продолжает работать на удаленке.

«Длительная командировка в Москву на прошлой неделе обернулась неприятным «сюрпризом». В четверг тест на коронавирус показал положительный результат. Слава Богу, что ни родные, ни коллеги, судя по тестам, не заразились, а сейчас я в полной домашней изоляции и буду находиться в ней до полного выздоровления. Самочувствие рабочее, настроение спокойное», – рассказал мэр на своей странице «В контакте».

Зашляпин сообщил, что проводит онлайн-совещания с коллегами и попросил жителей города соблюдать меры профилактики.

«Это еще раз повод всем нам задуматься о той сложной ситуации, в которой оказался мир, страна, а значит, и наш Урал и наш Среднеуральск. Надо строго соблюдать все нормы и правила, установленные законом и предписаниями. При первых признаках недомогания как можно скорее сдать тест и сразу прекратить контакты с людьми. Так вы спасаете себя и спасаете своих близких от этой болезни, которая одинаково прилипает ко всем, вне зависимости от возраста и положения», – посоветовал мэр.

Напомним, ранее о заражении коронавирусом сообщали главы Карпинска и Каменска-Уральского.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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