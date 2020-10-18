Kia Rio на летней резине врезалась в «Тойоту» с семьей: водитель погиб, два ребенка пострадали (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб водитель и пострадали четверо человек: двое взрослых и двое детей.

ДТП случилось днем 17 октября на улице Фестивальной. Водитель Kia Rio вместе с 5-летним сыном ехал по заснеженной дороге со стороны улицы Садоводов в направлении улицы Кулибина и превысил скорость у дома № 14 Б по улице Фестивальной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную «Тойоту Калдина». В салоне второй иномарки была семья, ехавшая в Екатеринбург.



В результате столкновения 35-летний водитель Kia Rio погиб на месте. Его маленький сын получил травмы. Водитель «Тойоты», 43-летний мужчина, и его пассажиры, девочка 11 лет и женщина 42 лет, также были травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы с места происшествия.



«Водитель автомобиля «Киа Рио» возвращался с сыном домой, после того, как отвез жену на работу. На транспортном средстве в момент дорожной аварии была установлена летняя резина, водитель пренебрег правилами дорожного движения и не учел тот факт, что в автомобиле находится ребенок и какие могут быть последствия. Ранее мужчина 12 раз привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ за нарушение скоростного режима», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.



Дети в «Тойоте» перевозились без нарушений ПДД. Мальчик 7 лет находился в детском удерживающем устройстве, а 11-летняя девочка сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Госавтоинспекция еще раз призывает автомобилистов учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость и избегать резких маневров, если в салоне находится ребенок, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Также своевременно необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 18.10.20

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