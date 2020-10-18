Число больных Covid-19 растёт: за сутки 243 новых случая

За последние 24 часа в Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса. Диагноз подтвержден у 170 жителей Екатеринбурга, остальные заболевшие проживают в 27 муниципалитетах области. За сутки было выписано 286 человек. Семь пациентов скончались.

По данным регионального оперштаба, 208 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 103 пациента дышат с помощью аппаратов ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 617.

Согласно представленной статистике, на сегодняшний день в Свердловской области 7 454 заболевших. А общее число зафиксированных в регионе случаев коронавируса достигло 32 663. За время пандемии от вируса умерли 692 свердловчанина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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