На Конжаке после двух дней поиска нашли пропавшего православного активиста

Спасатели нашли православного активиста Сергея Алиева, который пропал 16 октября при восхождении на гору Конжаковский камень на севере Свердловской области. Его обнаружили сегодня в 11.30.

«Он жив и способен сам передвигаться», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Поисковики доставили Алиева до временного лагеря в горах. После этого его отвезут на УАЗе к подножию горы, где передадут медикам.

В поисках Алиева были задействованы 57 человек и 17 единиц техники (спасатели, полиция, волонтеры-добровольцы, поисковые отряды «Лиза-Алерт и «Сокол», а также кинологи с двумя собаками, беспилотник МЧС), – сообщили в ведомстве.

Напомним, Алиев известен тем, что является сторонником движения «Царский крест», защищал бывшего схиигумена Сергия и боролся с фильмом «Матильда».

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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