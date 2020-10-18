В Свердловской области продлили штормовое предупреждение еще на сутки

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу метеорологов, в понедельник, 19 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
МЧС рекомендует жителям соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными на улице при усилении ветра. Лучше держаться подальше от легких построек, строящихся зданий, линий электропередачи и деревьев. Автовладельцам не следует парковать машины вблизи рекламных щитов.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 18.10.20
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