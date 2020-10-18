В Свердловской области продлили штормовое предупреждение еще на сутки

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу метеорологов, в понедельник, 19 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

МЧС рекомендует жителям соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными на улице при усилении ветра. Лучше держаться подальше от легких построек, строящихся зданий, линий электропередачи и деревьев. Автовладельцам не следует парковать машины вблизи рекламных щитов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.20

«ВСМПО-Ависма» пошло на мировую с бывшим гендиректором Воеводиным. / В Уктусском пансионате, где пациентки пожаловались на принудительную стерилизацию, начата проверка. / На Конжаке после двух дней поиска нашли пропавшего православного активиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»