На проспекте Космонавтов в аварии погибла женщина – она врезалась в «Лексус» (ФОТО)

Сегодня днем на проспекте Космонавтов столкнулись два автомобиля – «Хундай Акцент» и «Лексус». От удара обе иномарки выбросило на трамвайные пути. Женщина за рулем «Хундай» погибла. Причины происшествия устанавливает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП случилось в 12:25. «Хундай Акцент», двигаясь по улице Турбинная со стороны улицы Вилонова на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Лексус», который ехал по главной дороге – проспекту Космонавтов. Установлено, что в момент аварии светофор на перекрестке не работал из-за аварийного отключения питания.

45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Хундай», от травм погибла на месте. Полицейские выяснили, что ее стаж вождения составлял 5 лет, к административной ответственности она привлекалась один раз по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим участникам дорожного движения). На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры и составили протокол. Причины аварии будут установлены в ходе дознания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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