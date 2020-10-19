ГИБДД анонсировала рейд в поисках нарушителей ПДД среди передвигающихся на электросамокатах и гироскутерах

ГИБДД по Свердловской области анонсировала мероприятие «Безопасная дорога» – полицейские будут особое внимание уделять нарушениям на пешеходных переходах. Почти каждое третье ДТП в регионе – это наезд на пешеходов, с начала года погибли 72 человека и 535 получили травмы.

Кроме водителей, которые не пропускают людей, и непосредственно пешеходов-нарушителей, гаишники обещают следить за нарушителями на электросамокатах, моноколесах, сигвеях, гироскутерах. Сотрудники ГИБДД будут дежурить у переходов с включенными видеокамерами. Мероприятие продлится с 19 по 21 октября. «Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что штраф за нарушение ПДД пешеходом составляет 500 рублей, для водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, – от 1500 до 2000 рублей», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Свердловской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение. И все три ближайших дня теплыми быть не обещают. По области синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег до среды. В Екатеринбурге сегодня ожидается 12-14 градусов выше нуля, причем возможен дождь с мокрым снегом, завтра +8…+10, в среду 5-7 тепла.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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