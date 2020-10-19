МВД РФ опровергло сообщения о лже-волонтерах, раздающих «пропитанные наркотиками маски»

В мессенджерах начала распространяться информация о том, что якобы по квартирам ходят некие волонтеры и раздают жителям защитные маски, пропитанные наркотиками. После примерки такой маски человек теряет сознание, в это время его жилище грабят. Подобные слухи о «наркотических масках» появились не только в Свердловской области, но и в других регионах России.

В МВД России опровергают эти сообщения. В силовом ведомстве подчеркнули, что распространяемое сообщение имеет все признаки фейка. В нем нет ссылки на источник информации, не указывается город, где случалось подобное, зато есть просьба о распространении.

«Основная цель таких сообщений – посеять панику», – заявили в полиции. Там же напомнили, что распространение недостоверной информации, создающей угрозу для жизни и здоровья граждан, влечет административную ответственность. Нарушители наказываются штрафом от 30 до 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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