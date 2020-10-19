Внучка избитой тагильской пациентки не обращалась в Минздрав и удалила все посты

В Нижнем Тагиле в выходные разразился скандал. Жительница Кушвы Алена Лобанова пожаловалась на то, что ее 85-летнюю бабушку избивали в первой инфекционной больнице, куда она была госпитализирована с коронавирусом. «В редких случаях телефон [бабушки] был в зоне, удавалось и поговорить с ней. Но бабуля всё повторяла одно: «Забери меня, надо мной издеваются, привязывают, бьют». Я не могла поверить, успокаивала, как могла, говорила, что нужно потерпеть, «Тебя вылечат, и мы заберем тебя домой». 12.10.2020 благодаря знакомым, мы узнаем, что бабушку повезли на контрольный рентген, и она повредила руку. 14.10.2020 нас выписали. Когда начала раздевать её дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках, оба плеча, руки, и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом, «это больницы», оказывается у неё перелом плеча и множественные ушибы. Она очень хотела домой, а персонал больницы привязывали её и били. Нет слов. Есть же телефон, не можете успокоить мы бы её забрали, сколько раз просили выписать её, но нет, она в надёжных руках. В конце концов, поставьте успокоительное, снотворное, ну не привязывать же и бить», – рассказала Алена в соцсети.

Девушка сообщила, что у бабушки другие медики диагностировали перелом правового плеча. «Сейчас лечащий врач, этой злополучной больницы, говорит, что бабушка сама нападала на них, и она тоже снимет побои и соберет подписи всех соседей по палате, что она упала сама, а то что у нее все плечи синие, так это она голову, между прутьев кровати засовывала», – добавила жительница Кушвы.

Девушка сказала, что написала обращение в министерство здравоохранения. Однако, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, никаких заявлений от самой пациентки или ее внучки не поступало. Более того, девушка удалила свой пост в соцсети и не отвечает на вопросы журналистов.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

Нижний Тагил. Другие новости 19.10.20

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