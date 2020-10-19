Полицейские нашли нарушителей масочного режима в здании управления ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Сотрудники ГИБДД проверили, что происходит в здании управления ГИБДД на Чкалова, 1, где водители регистрируют машины и получают права.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, большинство посетителей полицейского здания закон соблюдают, но нашлись и те, кто решил этого не делать: административные протоколы составлены в отношении пяти человек.

Кроме того, в ГИБДД рассказали об итогах проверки общественного транспорта – за сутки полицейские проверили более 100 автобусов, составлено 12 протоколов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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