В Свердловской области – 249 новых случаев коронавируса

В Свердловской области подтвердили 249 случаев коронавируса за последние сутки. Регион по этому показателю занимает шестое место в стране. За последний день от инфекции скончались семь человек, выздоровели 299 пациентов.

О здоровье тех, кто находится на лечении, рассказали в региональном оперштабе: «Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 625. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

Всего в России подтверждено 15 982 случаев, сообщает информационный центр по контролю заболеваемости. И это снова антирекорд, предыдущий, чуть более 15 тысяч, был поставлен в выходные.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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