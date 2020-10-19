Транспортные инспекторы в Екатеринбурге поймали 259 нарушителей масочного режима

В Екатеринбурге в минувшие выходные муниципальная транспортная комиссия совместно с ГИБДД провела рейды в общественном транспорте. Инспекторы проверяли, как водители и пассажиры соблюдают масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за два дня были досмотрены 1 105 единиц городского транспорта – автобусы, трамваи, метро. По результатам проверок специалисты составили 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). В том числе в отношении 11 водителей и 5 пассажиров.

Аналогичные рейды по выходным дням запланированы до конца октября, при этом акцент делается на разъяснительную работу, добавили в мэрии.

Напомним, масочный режим в местах массового пребывания людей продлен в Свердловской области до 26 октября. «Компаниям-перевозчикам рекомендовано строго выполнять превентивные меры по противодействию распространения Covid-19, введенные решением городского оперативного штаба. Работа транспортных предприятий, допускающих к проезду пассажиров без масок, может быть приостановлена», – предупредили в администрации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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