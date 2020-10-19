На Урале нашли самое трезвое село

Свердловская область подвела итоги конкурса «Трезвое село». В этом году такое звание получил поселок Валериановск Качканарского городского округа. Второе место занял поселок Баранчинский Кушвинского ГО, третье место у села Сладковское Слободо-Туринского района.

Как сообщили в пресс-службе облминздрава, победители получат призы: за первое место – 560 тыс. руб., за второе – 400 тыс. руб., за третье – 240 тыс. руб., еще три участника получат поощрительные призы по 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить на покупку спортивного инвентаря или обустройство спортивной площадки. Самое трезвое село Урала свой выбор уже сделало – на сайте Валериановска сообщается, что в поселке сделают скейт-парк.

Добавим, в конкурсе в этом году участвовали 58 поселений. Отбор проходит в несколько этапов, основные очки распределяются за счет организации спортивных и культурно-массовых мероприятий и лекций по пропаганде трезвости. Ранее сообщалось, что итоги должны были подвести к концу сентября, но очевидно, по каким-то причинам сроки сдвинулись. В прошлом году в конкурсе участвовали только 20 сел. Самым трезвым стал «бронзовый призер» этого года – Сладковское. Деньги они потратили на обустройство бильярдной комнаты в местном ДК. Призы в прошлом году были весомее: за 1 место 700 тысяч рублей, за 2 – 500 тысяч рублей, за 3 – 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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