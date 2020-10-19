В Сысерти лихач наехал на пешехода. Погибли оба

В Сысерти Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Авария произошла сегодня утром в селе Щелкун у дома № 14 на улице Власова. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, мужчина 1988 г. р., ехал со стороны Сысерти в сторону Андреевки и не справился с управлением. Его выбросило с дороги, он сбил пешехода, а после врезался в забор жилого дома. Пешеход от полученных травм скончался на месте еще до прибытия скорой, приехавшие врачи не смогли спасти и водителя, он тоже умер.

«32-летний водитель при управлении транспортным средством превысил допустимый режим скорости, стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч, в результате чего мужчина не справился с управлением. Погибший являлся жителем Уфы и ранее уже три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. Кроме этого, сегодня, около трех часов ночи в Сысерти он был привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности», – сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, в настоящий момент составляются процессуальные документы, опрашиваются все участники и очевидцы аварии, личность погибшего пешехода устанавливается. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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