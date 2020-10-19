Депутат заразился коронавирусом и пожаловался, что к нему не идут врачи

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев сообщил, что заразился коронавирусом. «В прошлый понедельник 4 сотрудника не вышли на работу по причине болезни, а в обед уже и сам почувствовал, что поднимается температура.

У всех все примерно одинаково – температура, немного кашель, через пару дней постепенная потеря обоняния и вкуса (4 из 5). У кого-то еще что-то вроде сильного отита», – рассказал депутат у себя в фейсбуке.

Он сообщил, что анализ сдал в среду, а результат получил только сегодня в пять утра. У самого парламентария он положительный, у некоторых его сотрудников – отрицательный. «Сейчас чувствую себя здоровым, но вот тест, полученный утром, закрыл для всей семьи возможность посещать школу, занятия и т.п. А те, кто не стал сдавать тест, получается, уже свободные люди – признаков ОРВИ, как и у меня, нет, но и обязательства сидеть дома тоже», – сказал Холодарев.

По его словам, к нему не приходили врачи. «Раньше, говорят, Роспотребнадзор отправлял врачей на дом к «положительным». Сейчас, видимо, стало все проще, во всяком случае каких-то рекомендаций от лаборатории нет и звонков из Роспотребнадзора тоже», – сообщил депутат.

«Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга ранее поясняли, что врача нужно дождаться. Если человек получил положительный тест на коронавирус, он, во-первых, должен самоизолироваться. «Все результаты тестов должен получить Роспотребнадзор и передать данные в поликлинику по месту жительства пациента. Далее сотрудники поликлиники сами созваниваются с пациентом и выходят на адрес для дальнейшего лечения и оценки степени тяжести пациента. Если у пациента в настоящее время появляется ухудшение самочувствия, то необходимо обратиться на скорую помощь и сообщить о своем самочувствии и наличии положительного результата», – пояснили в горздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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