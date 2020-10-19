Свердловский оперштаб опроверг слухи о закрытии авиасообщения из Екатеринбурга

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что власти якобы готовятся ограничить полеты из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. Издания ссылались на неназванные источники в областном правительстве.

«В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки», – сообщил Павел Креков.

Напомним, с начала пандемии Covid-19 аэропорт Кольцово закрыт для международных вылетов. В воздушной гавани Екатеринбурга обслуживают только внутренние рейсы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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