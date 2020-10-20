На Радищева в утренний час пик встали трамваи (ФОТО)

В Екатеринбурге около 9 часов утра сегодня встало движение трамваев по улице Радищева в сторону Московской.

Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, трамвай маршрута № 10 сломался на остановке «Радищева», близ перекрестка с ул. 8 Марта. Приехала аварийная служба, расцепила вагоны.

К моменту выхода публикации бригада все еще работала, для безопасности трамвайное движение в противоположную сторону перекрыли.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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