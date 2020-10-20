Ночью под Екатеринбургом разбилась женщина (ФОТО)

В Екатеринбурге минувшей ночью разбилась 48-летняя женщина, которая не справилась с управлением и врезалась в дерево. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД города, авария произошла в переулке Системном. От удара водитель машины Datsun скончалась на месте.

«Сотрудниками полиции установлено, что стаж управления транспортными средствами у погибшей составлял 14 лет, к административной ответственности привлекалась один раз по ст. 12.9 ч.3 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40 км/ч», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что причину происшествия установят в ходе дознания, после чего будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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