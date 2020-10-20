В Екатеринбурге появился новый градсовет

В Екатеринбурге накануне состоялось первое заседание обновленного архитектурно-градостроительного совета города. В него вошли 25 экспертов, причем доля архитекторов в составе была значительно увеличена.

Мэр Александр Высокинский пояснил, какие функции будет выполнять коллегиальный орган. «Новый градсовет должен стать базовой площадкой для формулирования градостроительной идеологии, которая дальше должна выноситься на обсуждение бизнеса, общественности, представителей власти. После чего будут приниматься итоговые решения», – сообщил глава города. По его словам, заседания архитектурно-градостроительного совета будут проходить не реже одного раза в месяц. Решения градсовета будут носить рекомендательный характер, но именно их будут выносить на обсуждение застройщиками и жителями.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на первом заседании эксперты рассмотрели проект планировки территории в границах улицы Челюскинцев – переулка Северного – улиц Шевелева – Папанина – Юмашева – русла реки Исеть – набережной Рабочей Молодежи от застройщика «Брусника».

На этом участке предполагается комплексная жилая застройка от 3 до 49 этажей, обустройство набережной и строительство социальных объектов. В концепции указана общеобразовательная школа на 1 тысячу 100 мест и 4 встроенных детских сада, каждый на 150 мест. В дальнейшем эти объекты будут переданы городу. Застройщик планирует осуществить полную реновацию 22 жилых домов, инвестировав в проект 5,5 миллиарда рублей.

Проектом планировки территории за Макаровским мостом предусмотрено создание амфитеатра, зеленых спортивных «островков», игровых площадок и зон отдыха. На первых этажах зданий архитекторы предложили расположить фитнес-центры, рестораны, объекты стрит-ретейла, шоурумы и ряд других общественных пространств. По словам разработчиков, их проект соответствует действующему генеральному плану развития уральской столицы и не противоречит проекту Генплана-2040.

Комментируя проект, Александр Высокинский указал на необходимость детальной проработки транспортной схемы квартала и увязке его с соседствующими перспективными территориями. Разработчики обещали внести прозвучавшие предложения и вновь представить проект архитектурно-градостроительному совету.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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