В Каменске-Уральском у водителя, просрочившего штрафы ГИБДД, арестовали айкос

Приставы Каменска-Уральского арестовали у местного жителя айкос, чтобы вынудить мужчину оплатить штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД.

По данным пресс-службы ГУ ФССП по Свердловской области, в отношении 45-летнего жителя Каменска-Уральского было возбуждено 8 исполнительных производств на сумму 11800 рублей. Мужчина уклонялся от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения и превышение скорости. Судебный пристав-исполнитель сначала вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках, а также постановления об ограничении права собственности на автомобили BMW Х5, Volkswagen Polo. Но мужчина по-прежнему не спешил оплачивать штрафы.

«Судебный пристав-исполнитель применила к должнику меры принудительного исполнения в виде ареста имущества должника. На имущество должника, а именно IQOS модель А 1503 (для курения), судебным приставом-исполнителем был наложен арест, – сообщили в пресс-службе. – Должник погасил штрафы на общую сумму 4800 рублей и исполнительский сбор на сумму 7000 рублей в полном объеме».

Арест с айкоса приставы сняли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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