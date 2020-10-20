В Екатеринбурге возобновили дезинфекцию территории больниц (ФОТО)

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом сотрудники МЧС возобновили дезинфекцию социальных учреждений Екатеринбурга. К работе привлекаются пожарно-спасательные части и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Специалисты обработали территории городских больниц № 6, 11, 14, 24, 40. Они распыляли специальный раствор на фасады, лестницы, пандусы, поручни, перила, а также на асфальтобетонные покрытия.

В ближайшее время по заявкам городских оперативных штабов спасатели продолжат дезинфицировать объекты транспортной инфраструктуры и социально значимые объекты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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