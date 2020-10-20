На Урале открыли еще почти 1000 коек под Covid-19, но их все равно мало

В Свердловской области продолжают разворачивать дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, вызванными этим возбудителем. Как писал «Новый День», последний актуальный приказ минздрава региона на эту тему был опубликован в пятницу, 16 октября. Документом за подписью министра Андрея Карлова было развернуто 847 коек. Так, несколькими днями ранее в регионе было открыто 6 075 мест в ковидариях, теперь – 6 922. На 16 октября было занято 76% из них, а на 19 октября – уже 78,4%.

При этом, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, по состоянию на 19 октября в регионе насчитывалось 7 397 человек, болеющих Covid-19 прямо сейчас (общее число зараженных с момента распространения инфекции в регионе – 32 912, выздоровевших – 24 816, умерших – 24 816).

Екатеринбург, Елена Сычева

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