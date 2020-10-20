УГМК позвала архитекторов и священника обсудить, как должен выглядеть современный храм: «Это не только место молитвы» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня стартовал строительный форум 100+ TechnoBuild. Одну из первых встреч организовала Уральская горно-металлургическая компания – дискуссия была посвящена храмостроению в городах и, в частности, наполнению современного церковного здания.

Александр Долгов, кандидат архитектуры, член-корреспондент РААСН, профессор, ректор УрГАХУ напомнил, что до конца 80-х годов прошлого века проектирование церковных зданий не приветствовалось. Долгов проектировал первую в истории постсоветского Екатеринбурга каменную церковную постройку – часовню святой Екатерины на месте бывшего Екатерининского собора. «Везде, где появлялись церковные здания, шло преобразование места. У нас был проект Екатерининской площади с сохранением фонтана, часовни и со строительством колокольни. Он не был реализован, и не знаю, будет ли», – рассказал архитектор.

Он показал также несколько храмов, построенных на Урале в современности, в том числе по заказу УГМК. «Мы стараемся успевать и за новыми тенденциями, и не забывать о глубинных русских традициях», – отметил ученый, продемонстрировав, как изменилась застроенная «панельками» улица Уральских Рабочих в Верхней Пышме, после того, как там появился храм.

Ректор Екатеринбургской духовной семинарии Алексей Зайцев (иеромонах Корнилий) отметил, что сейчас абсолютное большинство населения проживает в городах, а значит, храмостроение там очень востребовано. По его словам, храм должен вписываться в ландшафт города, оставаясь доминантной. При этом в XXI веке храм – это не только место молитвы, но и миссионерский центр, место для пребывания с детьми, то есть там должны быть оборудованы детские площадки, комнаты матери и ребенка, также организовываются прихрамовые библиотеки с круглыми столами – это особенно востребовано у молодежи. Здесь могут быть даже концертные залы, при храмах создаются певческие курсы, кружки по изучению славянских языков.

В пример он привел храм Успения Богородицы в Верхней Пышме, где находятся магистратура и подготовительные курсы духовной семинарии, школа храмового пения, школа детского искусства, устраиваются концерты классической музыки, ведет работу киноклуб – по воскресеньям идет просмотр фильмов, а в пандемию работала площадка для волонтеров, где они могли перекусить, отдохнуть.

Еще одним спикером стал общественник, координатор сообщества независимых экскурсоводов «Екбгуляем» Дмитрий Москвин, который, по его признанию, удивился приглашению, потому что он «не архитектор, не художник и не строитель». Общественник отметил, что в современном городе есть несколько проблем храмостроения. Одна из главных – субъектность заказа, то есть в роли заказчика могут выступать власти, православная община или кто-то другой. «Как только появляется субъектность – появляется поле для разговора. В городской среде строительство храма – это вопрос серьезного диалога с людьми, которые ничего не понимают и не обязаны понимать в храмостроении», – считает Москвин.

Вторая проблема – равенство. Обсуждается только возведение православных храмов, не обсуждается ни строительство мечетей, ни строительство синагог, которые тоже должны быть. «Следующее – архитектура и внешний вид, это самое сложное, здесь никогда не будет единогласия, к этому надо быть готовым», – заявил Москвин и добавил, что как минимум при зонировании новых районов надо сразу же закладывать места для храмов, чтобы потом не искать свободный уголок для него в зоне, уже застроенной домами, и чтобы не приходилось отдавать под храм парк.

«Наверное, общество пока не готово ответить на все поставленные вопросы, но должно стремиться к этому», – ответил общественнику директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов. Он напомнил, что УГМК занимается храмовым строительством около 20 лет, это и деревянное зодчество, это и реставрация, и новое строительство храмов. И сейчас, в современных храмах, люди не только молятся, где-то занимаются дети, где-то есть даже спортивные секции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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