На Уралмаше ворона сыграла в футбол (ВИДЕО)

В одном из дворов Уралмаша серая ворона решила поиграть в футбол. Она вытащила из мусорного контейнера пластмассовый мяч и начала гонять его по дороге, подталкивая клювом. Птицу настолько захватило занятие, что она перестала обращать внимание на прохожих.

Ворона гоняет мяч

Напомним, несколько лет назад в YouTube было популярно видео с вороной-скейтбордистом, которая каталась на майонезной крышке со ската кровли. Кстати, та птица тоже была из Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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