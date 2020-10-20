Предприятия усилили геолокационный контроль за сотрудниками

В Свердловской области вырос спрос на геолокационные сервисы сотовых операторов. Предприятия по доставке еды, курьерские службы, транспортные компании предпочитают следить за передвижением сотрудников, чтобы в случае необходимости оптимизировать маршрут.

Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника, чтобы узнать расстояние до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов, свердловским предприятиям помогает сервис «Контроль кадров». Среди субъектов Урала Свердловская область занимает первое место по востребованности такого решения, сообщили в пресс-службе «Мегафона». Спрос на геолокационные сервисы здесь в три раза более востребован, чем в Тюменской области, и в пять раз выше, чем в Пермском крае. Услугу «Контроль кадров» активно внедряют предприятия доставки еды и товаров, транспортные компании, курьерские службы Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Онлайн-мониторинг помогает оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров или ускорить выезд ремонтных бригад – работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты.

«Интерес к услуге закономерен: в текущих условиях бизнесу важна эффективность и быстрота взаимодействия с клиентом, поэтому предприятия Свердловской области активно применяют технологии онлайн-мониторинга. Спрос на наше телеком-решение в этом году вырос почти в 3,5 раза», – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Свердловской области Владимир Мышенко.

Кроме того, геолокационные сервисы используют и на крупных предприятиях, где есть подразделения логистики, водители и мерчендайзеры, – онлайн-карты позволяют следить, не отклонились ли сотрудники от маршрута. В этом году сервис стал также актуален для людей с разъездным характером работы в сфере торговли, строительства, среди энергосбытовых компаний.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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