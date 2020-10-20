В Екатеринбурге будут укладывать во дворы асфальт, который впитывает воду (ФОТО)

В екатеринбургских дворах появится покрытие, которое впитывает воду, – аналогичное тому, что сейчас уложено на набережной Исети на участке от улицы Малышева до Куйбышева. Технологию применяет «УГМК-Застройщик», и компания готова делать из такого же материала велодорожки на территории города, если мэрия их запроектирует.

«Наш принцип – мы создаем безопасные и интересные площадки во дворах. В этом году мы начали использовать покрытие Elastopave, это тот же асфальт, но вместо связующего компонента используется не битум, а химическое связующее, которое производит мировой гигант компания Basf. Оно абсолютно безопасно для детей, долговечное, превосходит асфальт примерно в пять раз по сроку службы, по колейности. Немцы разработали технологию для автобанов, чтобы вода с них уходила. Сейчас технология применяется уже в жилищном строительстве, я думаю, мы одни из первых застройщиков в Екатеринбурге, кто ее применяет. Также в своих дворах мы применяем натуральные материалы, например, черноморскую гальку», – рассказал сегодня руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин в рамках строительного форума 100+ TechnoBuild.

Такое покрытие уже используется в жилом комплексе «Нагорный», теперь его будут применять для создания велодорожек и прогулочных зон во всех дворах. Мордовин не исключает, что компания будет делать такие же велодорожки за пределами своего участка: «Если будут организованы велодорожки вокруг наших, мы готовы участвовать, строить из этого материала».

Посмотреть и протестировать поглощающее воду покрытие можно на стенде УГМК. Там же компания презентует принципы застройки своих кварталов. Как рассказал сегодня директор компании-застройщика, главный принцип – в каждом жилом комплексе создается экосистема для жильцов, им доступны бассейн, фитнес, закрытый двор с детскими площадками, озеленением, в отделке квартир используются по максимуму натуральные материалы, а детсад и спортивные секции будут находиться максимально близко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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