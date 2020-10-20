В Екатеринбурге нашли якутского летчика с перерезанным горлом

В Екатеринбурге сегодня было обнаружено тело 28-летнего летчика из Якутии, который приехал на Урал в командировку и пропал. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, труп нашли за гаражами в районе улицы Розы Люксембург.

«Мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, расположенного напротив. Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 09:49. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что материалы дела переданы из полиции в СК для принятия процессуального решения.

На месте происшествия работают сотрудники обоих ведомств. Они, в частности, ищут очевидцев. Тело же будет направлено на судмедэкспертизу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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