Коронавирусом стали чаще болеть дети и молодежь

Свердловский оперативный штаб опубликовал данные о возрастной структуре заболевших Covid-19 на текущую неделю. Чаще всего заражаются инфекцией люди активного трудоспособного возраста от 30 до 49 лет – таких 34,3%. Жители от 50 до 64 лет болеют реже – их 25,4%. Доля заболевших пожилых людей старше 65 лет практически не изменилась – 18,5%.

Но по сравнению с прошлой неделей поменялись процентные показатели болеющей молодежи. Дети и подростки в общей статистике заболевших теперь составляют 11,2%, семь дней назад их было 10,4%. Немного подросла и доля зараженных молодых людей от 18 до 29 лет – 10,7%.

Напомним, общее число выявленных случаев Covid-19 в Свердловской области с начала пандемии превысило 32 тысячи. На сегодняшний день статус инфицированных получили порядка 7 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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