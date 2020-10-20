От коронавируса умерли еще девять человек. В списке жертв уже 708

В Свердловской области за последние сутки подтвердился диагноз коронавирус у 258 человек. Несмотря на высокое значение, это не рекорд для региона. Пока что область находится на девятой позиции по числу выявленных зараженных за день. Хуже ситуация в Москве (4999 человек), Санкт-Петербурге (695 человек), Московской области (426 человек), Нижегородской области (366 человек), Ростовской области (353 человека), Алтайском крае (305 человек), ЯНАО (288), Красноярском крае (265 человек). Всего на Среднем Урале с момента начала распространения инфекции заразились 33170 человек.

За последние сутки в регионе умерли от коронавируса девять человек. В списке жертв уже 708 человек. Выздоровели 373 человека (за весь период – 25189 человек). Таким образом, по последним данным, в Свердловской области болеют 7273 человека. Напомним, к настоящему моменту в регионе развернуто 6922 койки, однако свободные места в ковидариях стремительно заполняются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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