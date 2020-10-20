Мэрия Екатеринбурга не может найти инвесторов для обновления уличных фонарей

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала депутатам, почему городским властям не удается привлечь инвесторов для обновления уличного освещения. По ее словам, в мэрию поступило 35 заявок от частных организаций, которые предлагали установить светодиодные лампы в фонарях. Но чиновники и предприниматели не договорились по условиям.

«Мы внимательно изучали предложения потенциальных инвесторов. Но, к сожалению, ни один из них не согласился принять участие в пилотном проекте. Мы выбрали пять улиц для перехода на светодиодные светильники и предложили заменить не только лампы, но и опоры. Нам неинтересна просто замена ламп, нам интересно развитие. Кроме того, частные компании хотели концессионный договор на пять лет, а мы предлагали контракт на 15 лет. Иначе потом инвестор уйдет, а мы останемся один на один с этими светильниками», – сообщила Благодаткова, выступая на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Она также отметила, что в случае выхода светодиодной лампы из строя часто приходится менять не один диод, а всю панель светильника. Такой печальный опыт у мэрии уже был. Когда строили улично-дорожную сеть в поселке Исток, на этом участке появилось 2,5 километра современного уличного освещения. Но спустя несколько лет половина светодиодных ламп в фонарях вышла из строя. Службы благоустройства в итоге заменили их на натриевые лампы, дающие ярко-желтый свет.

«Когда частные компании предлагали заменить светодиодные светильники, они почему-то предполагали, что в фонарях обычные лампы накаливания. И новые светильники дадут хорошую экономию электроэнергии. Но у нас сейчас используются хорошие натриевые светильники, которые тоже сберегают энергию», – пояснила Тамара Благодаткова.

Стоит отметить, что львиную долю всех бюджетных затрат на уличное освещение как раз составляет оплата потребляемой электроэнергии. Строительство новых сетей и содержание фонарных столбов обходится в среднем от 300 до 500 миллионов рублей в год – в зависимости от количества обновляемых объектов.

В конце 2019 года в Екатеринбурге появилось всесезонная праздничная подсветка на проспекте Ленина и улице Свердлова, которая заменила новогоднюю иллюминацию. На нее в год уходит 45 миллионов рублей. По словам Тамары Благодатковой, пока мэрия не планирует увеличивать расходы на праздничное уличное освещение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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