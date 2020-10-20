Екатеринбургские силовики и правоохранители утеплились (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств сменили летнее обмундирование на зимнее.

«С 15 октября в соответствии с приказом начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Андрея Мешкова весь гарнизон полиции переведен на ношение зимней формы одежды. Это касается следователей, участковых, ППС, ГИБДД и других подразделений», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, во всех соединениях и воинских частях в период проведения строевых смотров было проверено состояние зимнего обмундирования: «Комплект утепленной формы одежды включает в себя куртку зимнюю повседневную, шарф (кашне) и меховую шапку, а также полевой всесезонный комплект базового обмундирования с многоуровневой системой, выдерживающей температуру до ˗40 °С».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области и в пресс-службе Уральского округа Росгвардии «Новому Дню» оперативно не ответили на вопрос о сезонной смене формы, попросив направить официальный запрос.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

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